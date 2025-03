“Eccellenza del vino italiano, dealcolati, enoturismo e fine dining a Vinitaly 2025”

A WineNews, Adolfo Rebughini, dg Veronafiere, per un’anteprima Vinitaly 2025 (6-9 aprile a Verona), tra presente e futuro della fiera. “Da Opera Wine a Vinitaly & The City, dalla cerimonia di apertura agli anniversari (come i 30 anni di Osteria Francescana con lo chef Massimo Bottura) da Vinitaly Tourism alla ristorazione di alta gamma, sono tanti gli appuntamenti da non perdere. E tanta sarà l’attualità, perché Vinitaly è la piattaforma che permette di essere aggiornati sulle ultime tendenze del vino”.

Copyright © 2000/2025