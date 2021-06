“Il decreto sulla sostenibilità del vino in arrivo, sui dossier in Europa stiamo lavorando”

A WineNews il Sottosegretario alle Politiche con delega al Vino, Gian Marco Centinaio. “Mancano solo gli ultimi passaggi burocatrici per un provvedimento atteso da tutta la filiera. In Europa stiamo lavorando contro il nutriscore, ma anche sul tema dei vini dealcolati, dove intanto non si ragiona più di obbligo, ma di possibilità. Abbiamo approvato il decreto Ocm, con 180 milioni di euro su varie misure, e siamo a fianco alla filiera che sta ripartendo”.

