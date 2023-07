Il Flauto di Pan a Villa Cimbrone - Ravello (SA)

via S. Chiara, 26

Dalla spettacolare location con vista sulla Costiera Amalfitana del ristorante Il Flauto di Pan dell'Hotel Villa Cimbrone a Ravello, una stella Michelin, si può, evidentemente, godere anche della raffinata cucina dello chef Lorenzo Montoro, che racconta dei contadini custodi dei terrazzamenti, delle greggi dei Monti Lattari e dei pescatori dei vari borghi marinari, inebriandosi degli aromi di limone, zagare e sambuco. Con piatti quali il “Currea” (pesce bandiera, in foglie di bietole, crema di porri, olive ammaccate e bottarga di tonno), “Calamarelle” (con primizie dell’orto e ricci di mare), “La Manzetta Lucana” (in tartare, asparagi, caviale e pecorino di Moliterno), “Il Riso a (riso Carnaroli con scampi, sfusato amalfitano, pesto di erbe e fiori spontanei), “Come ‘Ndunderi” (gnocchetti di ricotta di Bufala, in zuppetta di pomodoro S. Marzano e soffice di mozzarella), “La Ricciola” (laccata alla ‘nduja con citronette alla provola e scarola “attaccata”), “O’ Scioù”(con mousseline alla nocciola, caffè di ghianda e anice).

