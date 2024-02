Il futuro dei prodotti Dop e Igp del made in Italy e dei Consorzi, secondo Origin Italia

A WineNews le riflessioni di Mauro Rosati, dg della “costola” italiana che rappresenta i consorzi di tutela a livello europeo. “Anche i prodotti di alta qualità scontano problemi come l’aumento dei costi ed il climate change. Ma gli areali di produzione dei prodotti ad Indicazione Geografica hanno meno problemi di tanti territori e settori per i quali in questi giorni vediamo cosa accade nelle strade e nelle piazze del Paese. Per crescere serviranno però delle strategie ben precise, ed il nuovo regolamento europeo su Dop e Igp ci offre molte possibilità, da cogliere lavorando anche con le istituzioni nazionali”.

Copyright © 2000/2024