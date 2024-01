Il futuro dell’agricoltura passa anche dalle “Tea” e dal lavoro sul Dna delle piante

Le riflessioni di Silvio Salvi, presidente della Società Italiana di Genetica Agraria. “Fondamentale avere piante più resistenti a malattie e siccità. Ma serve più conoscenza, e quindi più ricerca di base. In Italia da sempre si spende meno che in altri Paesi in ricerca, ma abbiamo tanti bravi ricercatori capaci di ottenere risultati. Ma la spinta fondamentale ad investire arriverebbe dal poter applicare questi strumenti e risultati in campo”.

