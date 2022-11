Il giudizio, positivo, sulla Finanziaria, per l’agricoltura, e non solo: parla Ettore Prandini

Il presidente di Coldiretti nel Forum Internazionale di Agricoltura ed Alimentazione n. 20. “L’Ue tuteli il cibo tradizionale, non quello sintetico. La crescita del made in Italy nel 2022 è merito dei nostri imprenditori, ma anche del fatto che l’Italia finalmente ha capito che questo non è un settore residuale, siamo all’inizio di un nuovo percorso. In Finanziaria bene i fondi su Sovranità Alimentare e sostegno ai consumatori, vuol dire che c’è una visione che non sempre in passato c’è stata”.

