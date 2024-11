Il Gramsci di Damilano - Torino

Riapre a Torino il ristorante Il Gramsci, grazie alla famiglia Damilano, impegnata in un’articolata operazione concentrata sull’offerta gastronomica, che comprende la rinascita del Pastificio Defilippis, la riapertura del Bar Zucca e l’apertura nella cantina di La Morra del ristorante Massimo Camia. Il Gramsci propone un vero e proprio viaggio nel cuore della cucina piemontese e torinese, con incursioni nei grandi classici italiani. Il menu si nutre di tradizione, ma non si limita a ripeterla: è una cucina libera, dove ogni portata includono ingredienti che vengono reinterpretati con freschezza e innovazione, perfetti per chi desidera scoprire nuovi orizzonti del gusto. Tra i piatti più iconici: i ravioli alle tre carni, ripieni di manzo, maiale e vitello; la Turineisa, cotoletta impanata con rubatà, nocciole di Langa e salvia; il Gramfish, zuppa di pesce che unisce i sapori del cacciucco e della bouillabaisse. Con la cantina de Il Gramsci ad offrire un’articolata proposta enoica non solo piemontese.

