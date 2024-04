Il lavoro e l’agricoltura: le riflessioni di Enrica Mammucari, neo segretaria di Uila-Uil

Dalla necessità di migliorare la gestione de flussi e del reperimento della manodopera straniera, ai giovani da incentivare, e non solo. “Dobbiamo coinvolgere le ambasciate per cercare e formare i lavoratori migranti, e creare delle condizioni di accesso regolare più semplici. Ma anche incentivare i giovani a guardare al settore, ad una agricoltura 5.0 che richiede competenze sempre più specifiche. E lavorare alla definizioni di prezzi delle merci sotto le quali non scendere, che tengano conto anche del costo del lavoro”.

