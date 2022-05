“Il lavoro è un problema reale. Al ristorante più semplicità. Attese positive per l’estate alle port

A WineNews le riflessioni di Claudio Sadler, ristoratore, imprenditore e guida de “Le Soste”, che da 40 anni riunisce i migliori ristoranti italiani. “Sarà una stagione calda dal punto di vista del lavoro, guardiamo avanti con fiducia. I lavoratori mancano, e per ora rispondiamo con linee più semplici ed orari più stretti che in passato. Ma dobbiamo incentivare le persone spiegando che in questo lavoro c’è anche gratificazione, ma non è semplice”.

