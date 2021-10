A due passi dalle cantine di alcuni dei nomi più illustri dell’areale, in quella che potrebbe essere definita come la “route des vins” di Bolgheri, il Macello di Bolgheri è una vera e propria risto-macelleria, che nasce da una joint-venture tra lo chef Omar Barsacchi dell’Osteria Magona, Dario Cecchini, il poeta della bistecca, e Ambrogio e Giovanni Folonari - storici produttori chiantigiani, anche presenti nel bolgherese con 25 ettari di tenuta. La proposta punta su piatti solidi, succulenti e ben realizzati, fieri portabandiera della toscanità culinaria, come il crostino al burro del Chianti; la tartar e maionese; le cotenne e fagioli o l’insalata di tenerumi; oppure i paccheri al ragù della Magona; la bavetta ed emulsione di senape e, naturalmente un tripudio di carni, con “la francesina” o il manzo cotto a bassa temperatura e salsa d’acciughe o le polpette al latte, per chiudere con la torta del Macello.

LA TOP 5 DI “MACELLO DI BOLGHERI”

1. Campo al Mare, Bolgheri Superiore Baia al Vento 2018 - € 45,00

Potente e lussurioso come solo i vini di Bolgheri sanno essere

2. Tenuta di Nozzole, Chianti Classico Nozzole 2019 - € 20,00

Rosso succoso e beverino dai buoni tratti chiantigiani

3. Tenute del Cabreo, Toscana Rosso Black 2017 - € 40,00

Intenso nei profumi e morbido al gusto questo Pinot Nero toscano

4. Campo al Mare, Bolgheri Rosato 2020 - € 20,00

Vino dalla beva spigliata e fresca

5. Campo al Mare, Bolgheri Vermentino 2020 - € 20,00

Bianco profumato e ben ritmato, dai rimandi mediterranei

Copyright © 2000/2021