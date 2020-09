“Il made in Italy gode di una domanda “naturale” inesauribile”: parola di Oscar Farinetti

Le riflessioni nei 10 anni di Eataly a New York: “del cibo e del vino italiano abbiamo raccontato bene la bontà, la tipicità, l'artigianalità e la storia. Ora dobbiamo raccontarli soprattutto come “puliti”, la sostenibilità è la scommessa dei prossimi anni. Ci aspettano tempi duri, soprattutto in Usa, il mercato più in difficoltà ed uno dei più importanti. Ma prima o poi la pandemia passerà, e la forza del made in Italy sarà ancora vincente”.

Copyright © 2000/2020