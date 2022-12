“Il mare gioca un ruolo fondamentale per la vita, per il cibo e per il vino, dobbiamo studiarlo”

Le riflessioni di Silvestro Greco, ideatore del “Patto con il Mare per la Terra”, progetto dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. “Il mare ha un’influenza fortissima sulla vita dell’uomo e sul suo benessere, non solo come fonte di cibo. Ancora oggi da molti è visto solo sotto il profilo “balneare”, ma dobbiamo invece capirlo meglio, valorizzarlo e tutelarlo, per il bene di tutti”.

