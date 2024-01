Il Marroneto, Docg Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie 2019

Il Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie 2019 è limpido nell’espressione olfattiva, che rimanda ai fiori appassiti, alla cannella, ai frutti rossi maturi, al mirto e alla macchia mediterranea. In bocca il sorso è austero e dai tannini eleganti, ben bilanciato nelle sue componenti alcoliche, fruttate e acide, terminando in un lungo finale dove si fa largo una piccante nota speziata. Il Marroneto di Alessandro Mori - 6 ettari a vigneto per 30.000 bottiglie di produzione complessiva - è riuscito a scrivere tra le pagine più avvincenti della denominazione, almeno nel primo ventennio del Nuovo Millennio, consegnando agli appassionati vini ormai da considerarsi veri e propri cult.

