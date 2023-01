Il mercato dei fine wine italiani, letto da chi ne è stato pioniere, con clienti in tutto il mondo

A WineNews parla Carlo Maggi, alla guida della storica Enoteca La Loggia di Orvieto. Con riflessioni anche su enoturismo e investimenti enoici. “Il segreto per saper stare sul mercato è saper comprare, vendere è una conseguenza. I clienti più preparati da noi, in media, sono i tedeschi. Investire in vino non è mai stato interessante come oggi, c’è un mercato che prima non c’era. L’Italia cresce, ma ad oggi, oltre al Piemonte e alla Toscana, non si va molto oltre”.

