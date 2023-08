“Il mercato del vino in Usa è in difficoltà anche per l’Italia. Ma guardiamo avanti con fiducia”

A WineNews Lia Tolaini-Banville, produttrice con Tolaini, in Chianti Classico, ed esportatrice e distributrice in Usa, con Banville Wine Merchants. “La crescita nel 2021 e 2022 è stata notevole, oltre il normale. Ma ora effettivamente nel 2023 si parla di recessione ed inflazione, meno gente va al ristorante, si tende a risparmiare, e anche i ristoratori gestiscono carte dei vini e magazzini più rigorosamente. Ma confidiamo nella fine dell’anno per recuperare un po’, soprattutto per i vini rossi importanti. Il rapporto qualità/prezzo continua ad essere fondamentale”.

