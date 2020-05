Il mercato del vino sfuso, tra cantine piene, distillazione di crisi e vendemmia verde

“La situazione è complessa perché si rischia di arrivare alla vendemmia con le cantine piene di vino. Guardando ai vini a denominazione, il problema è più serio. Le scorte sono alte, specie in Veneto, ma anche in Sicilia e Abruzzo, nonostante in certi casi sensibili cali di prezzo. Per quanto riguarda la distillazione di crisi, il prezzo è troppo basso, inferiore alle quotazioni pagate per il vino per aceto. Si parla di 25-30 centesimi al litro, non ripaga neanche le spese sostenute dai viticoltori”.

