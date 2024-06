Il mercato del vino, tra rossi, bianchi e bollicine, tra futuro e storia, secondo Santa Margherita

A WineNews Andrea Conzonato, ad del gruppo vinicolo della famiglia Marzotto, nel lancio “Harmonia Mundi”, lo spumante che nasce a Venezia per Venezia. Con lo stato dell’arte letto dai tanti territori in cui Santa Margherita ha investito mettendo insieme più di 780 ettari di vigneti in 10 Tenute, da Conegliano-Valdobbiadene all’Alto Adige, dal Lugana al Franciacorta, dal Chianti Classico alla Maremma, dalla Sicilia alla Sardegna, con i brand, tra gli altri, Santa Margherita, Kettmeir, Ca’ del Bosco, Cà Maiol, Lamole di Lamole, Terrelíade e Cantina Mesa.

Copyright © 2000/2024