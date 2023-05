Il mercato e la sostenibilità: i binari del futuro, secondo il Consorzio Vini Valpolicella

A WineNews, Christian Marchesini, confermato presidente, con i vice Mauro Bustaggi (Corte Figaretto) e Andrea Lonardi (Angelini Wines & Estates ) del Consorzio che tutela un territorio da 600 milioni di euro di “fatturato vinicolo”. “Territorio in salute, anche se il trend del calo dei vini rossi ci tiene allertati, soprattutto per quello che non è Amarone. Dopo la “pace” con le Famiglie Storiche, l’auspicio è che le aziende rientrino nel Consorzio, dove si decidono le politiche del territorio”.

