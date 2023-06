Il Ministro Lollobrigida a WineNews: “sul decreto Ocm Promozione siamo in dirittura d’arrivo”

Sul decreto Ocm Promozione, che la filiera del vino aspetta con urgenza, “siamo in dirittura d’arrivo nel confronto con le Regioni, e arriverà nel più breve tempo possibile”. Così, a WineNews, il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, dall’assemblea Federvini a Roma. Intanto, “sugli health warnings dell’Irlanda stiamo aspettando da Ginevra la definizione delle procedure per verificare se la decisione di un singolo Paese europeo, che ha un problema con l’alcolismo che deriva poco dal vino, sia in contrasto con il libero mercato come previsto dalla trattative Ue”.

