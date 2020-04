“Il mondo del vino dovrà reagire al Coronavirus, come ha fatto tanti anni fa con la fillossera”

Le riflessioni, a WineNews, di Monica Larner, firma per l’Italia di “The Wine Advocate”. “Tante le cose che andranno riviste, sotto molti aspetti: canali di distribuzione, vendita diretta, gdo, ristorazione, quasi tutti colpevoli di appoggiarsi su di un unico sistema e non su altri, mentre in futuro dovremo bilanciarci”. Il futuro della critica è sui social? “La convivialità e il contatto umano sono essenziali per raccontare un vino, non credo molto nella degustazione virtuale e non credo che questo sarà il futuro della comunicazione del vino”.

