“Il mondo del vino sta resistendo agli aumenti, ma serve un tavolo tra produttori e gdo”

La riflessioni del dg di Federvini, Vittorio Cino. “I medio piccoli produttori sono quelli più in difficoltà, ma si deve lavorare tutti insieme. Il vino è aumentato meno di tutti gli altri prodotti in questi mesi, ma non può perdere ancora marginalità”. Sul tema “health warnings”, “il vino deve parlare di vino, ma questa battaglia non si vince da soli, non bastano i paesi produttori di vino, servono maggiori sinergie, e non divisioni”.

