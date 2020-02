Il Monte Caro, Docg Amarone della Valpolicella 2016

La cantina Il Monte Caro nasce nel 1986 e da quella data si è piano piano strutturata attorno a 7 ettari di vigneto, ponendosi tra i progetti ancora in fieri in Valpolicella. Siamo nel cuore di questo areale, a Mezzane di Sotto, e questa azienda si pone nell’alveo di quelle realtà produttive a gestione familiare, che compongono il ricchissimo mosaico artigianale del vino del Bel Paese. Lo stile dei vini della famiglia Marcolini sembra più incline all’equilibrio che alla potenza, ricercando fragranza invece che opulenza, con un uso del rovere misurato e ricorso al sostegno del residuo zuccherino ben misurato, come dimostra l’Amarone 2016. Ottenuto da un’annata con qualche concessione in più alla freschezza rispetto alla 2015, è vino dal colore rosso rubino profondo e brillante. Al naso, le note di frutti rossi in confettura si alternano a quelle di mora e ciliegia fresca, con tocchi speziati e qualche cenno balsamico a rifinitura. In bocca, il sorso ha buon contrasto dolce-acido e la trama tannica e tendenzialmente articolata e non priva di sapidità. Finale ampio dai ritorni fruttati e speziati.

Copyright © 2000/2020