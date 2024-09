“Il nuovo interesse dei clienti per la marca del distributore potrebbe essere destinato a restare”

A WineNews, Maura Latini, presidente Coop Italia, tra i leader della Gdo italiana, con un giro d’affari di 16,4 miliardi di euro nel 2023, a +2% sul 2022 (di cui 14,8 miliardi sviluppati solo dalla parte retail, e derivante dal wine & food per una quota intorno al 90% del totale), con una “market share” pari all’11% della gdo nazionale, che ne fa il secondo player del settore, con una crescita imponente, come da strategia industriale, del prodotto a marchio del distributore, che ha raggiunto i 4,5 miliardi di euro di fatturato ed una quota del 40% sul totale in volume.

