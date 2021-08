Il Palmento di Feudi - Niscemi (CL)

Dopo la sosta forzata per la pandemia, il Wine Relais Feudi del Pisciotto, ha riaperto completamente ristrutturato, sempre in sintonia con il suo stile che unisce pezzi di design contemporaneo a manufatti commissionati ad artisti locali. Ma accanto a questa novità, c’è anche la conferma del ristorante “Il Palmento di Feudi” che da quest’anno vanta un dehor per pranzare e cenare all'aria aperta e gustare un’ampia selezione di proposte, ancora più allargata, che svaria dai piatti più semplici alla cucina gourmet, ispirati dalla tradizione siciliana e rivisitate con estro e fantasia insieme ad un attentissimo rigore nella scelta della materia prima. Il tutto esaltato dai vini di Feudi del Pisciotto: dalla linea base “Baglio del Sole”, alla linea superiore dell’azienda, la “Collezione Grandi Stilisti”. La lista dei vini include però anche le etichette delle aziende toscane Castellare di Castellina e Rocca di Frassinello che, con la cantina siciliana, fanno parte del gruppo Domini Castellare di Castellina.

