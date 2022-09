Il Passaggio by Capanna - Montalcino (SI)

Essere una delle aziende di “epoca moderna” del Brunello di Montalcino vuol dire lavorare continuamente per innalzare la qualità dei vini, ma anche dell’ospitalità. La Capanna, fondata a fine anni Cinquanta dalla famiglia Cencioni, lo fa con Capanna Suites e il ristorante Il Passaggio by Capanna (che ha la consulenza di Fabrizio Persico) segnala già nel nome che “indica la via” da seguire per l’alta ristorazione del territorio, grazie al talento del giovane chef trentino Andrea Barcia, la professionalità della sala, e piatti, eredi della tradizione, come la Tartare di Chianina, capperi, tuorlo, sedano, tartufo estivo; i Ravioli ripieni di ricotta e zucchine, pistacchio, zafferano di Montalcino; i Pinci, ragout di agnello, carciofi, pecorino, maggiorana; il Manzo alla brace, melanzana, cipolla arrostita, pesto di rucola; infine le Pesche, miele, zafferano, crumble. La “dispensa” è l’orto con l’esperienza gourmet che si completa in una solida Carta dei Vini e un panorama, unico al mondo, a partire dai vigneti di Montosoli al tramonto.

