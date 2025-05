Il Piemonte è la “Region of The Year” 2025 per i “Wine Travel Awards”, di scena a Londra

L’eleganza e l’austerità di Barolo e Barbaresco, la complessità delle bollicine dell’Alta Langa, la dolcezza di quelle dell’Asti, il piacere quotidiano legato a vini come Barbera, Dolcetto o Gattinara, l’interesse suscitato da vini peculiari come il Timorasso, o il Gavi, e non solo: il Piemonte del vino, con le sue colline che guardano a Nord verso le Alpi e a Sud verso il Mar Tirreno della Riviera Ligure, con la sua storia che ha visto nascere tra i vigneti l’Italia Unita, con Cavour, Einaudi e non solo, e con i suoi vini che si abbinano ad una gastronomia straordinaria di cui il Tartufo Bianco di Alba è il diamante, ma che conta tanti gioielli tra dolci, formaggi, salumi e centinaia di ricette tipiche, è una meta imperdibile per ogni enoturista che si rispetti. Un valore riconosciuto anche dal premio come “Region of The Year” 2025 dai “Wine Travel Awards”, il concorso che raccoglie nomination nelle diverse categorie da tutto il mondo, votate dal pubblico e poi da una giuria di esperti internazionali, che ha visto la premiazione di scena alla “London Wine Fair”, nei giorni scorsi a Londra.

E così, per il Piemonte, che ha superato la concorrenza di altri territori importanti per il vino e l’enoturismo, come la California, dove il fenomeno è nato, e il Sudafrica, è arrivato l’ennesimo riconoscimento che consacra una volta di più nel gotha del vino mondiale la regione, un pilastro del vino tricolore, che da sola, nel 2024, ha contribuito con 1,1 miliardi di euro al record di 8,1 miliardi delle esportazioni del vino italiano.

Ma quello per il Piemonte non è l’unico riconoscimento all’Italia: nella categoria “Ambassador”, infatti, la società “Grande Passione” dell’esperto di vino italiano JC Viens è stata premiata come miglior “Unique Program”, mentre le menzioni speciali della giuria sono andate ad Azienda Agricola San Salvatore 1988, riferimento del vino campano e del Cilento fondata da Peppe Pagano, per “l’approccio innovativo”, e a Tenute Salvaterra, una delle realtà più in vista della Valpolicella, in nomination per la categoria “Art & History Object”.

Copyright © 2000/2025