Il Poggione, Docg Brunello di Montalcino 1980

127 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 600.000 bottiglie fanno de Il Poggione una delle realtà più significative del comprensorio di Montalcino. L’azienda si trova a Sant’Angelo in Colle, quindi nel versante sud della denominazione e questa collocazione influenza in modo quasi paradigmatico le caratteristiche del Sangiovese, che qui esprime la sua forza e il suo temperamento più caldo e avvolgente. L’interpretazione che ne dà l’azienda condotta oggi da Fabrizio Bindocci è tradizionale e passa da macerazioni medio-lunghe e maturazioni in legno grande per 36 mesi. Il risultato sono Brunello di bella definizione stilistica e dalla costante e solida qualità nel tempo. Ne è una riprova il Brunello di Montalcino 1980, ancora perfettamente integro e commovente nei suoi guizzi vitali e profumi nettissimi: al naso predomina la dolcezza della prugna, accompagnata da cacao, liquirizia, note ematiche e balsamiche. Un naso maturo ma tridimensionale, che il sorso non delude, regalando tannini ancora energici, sapidità decisa e un'anima fruttata ancora quasi croccante: un intreccio di armonia e fluidità assidua e succosa.

