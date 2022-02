Il Poggione, Docg Brunello di Montalcino Vigna Paganelli Riserva 2016

Il Poggione, solida realtà con 127 ettari a vigneto per una produzione di 600.000 bottiglie, si trova a Sant’Angelo in Colle, nel versante sud della denominazione, dove il Sangiovese esprime il suo temperamento più caldo e avvolgente, non esente da toni mediterranei. Il Brunello di Montalcino Vigna Paganelli Riserva 2016, ottenuto dal vigneto omonimo, il più vecchio (anno di primo impianto 1964) della Tenuta, profuma di frutta rossa matura e erbe aromatiche, con tocchi affumicati su sottofondo di fiori leggermente appassiti. In bocca, il sorso è pieno e succoso, sviluppandosi ampio e articolato, con il fruttato sempre in primo piano, fino ad un finale dai rimandi boisé.

