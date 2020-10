Il presente ed il futuro del vino (e non solo) dopo il Covid: a tu per tu con Paolo Panerai

Le riflessioni dell’editore, produttore di vino con in Chianti Classico con Castellare di Castellina, In Maremma Toscana con Rocca di Frassinello e In Sicilia con Feudi del Pisciotto (ovvero Domini Castellare), guida di Class Editori (che controlla anche il Gambero Rosso), e osservatore della realtà dell’economia italiana ed internazionale. “Tanti processi sono stati accelerati, digitale ed intelligenza artificiale saranno sempre più presenti anche nel mondo del vino”.

Copyright © 2000/2020