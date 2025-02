Il rapporto con l’Europa, il rischio dazi, e non solo: parlano le rappresentanze del vino italiano

Dagli “Stati Generali del Vino”, a Roma, in Campidoglio, parlano Luca Rigotti (Confcooperative), Lamberto Frescobaldi (Unione Italiana Vini) ed Albiera Antinori (Federvini). Tra le preoccupazioni che arrivano dalle politiche di Washington e Bruxelles, e dai mercati sulle due sponde dell’Atlantico, fondamentali per il futuro del vino italiano, e le prospettive per un settore fondamentale per l’economia e l’identità italiana ed europea, che oggi più che mai è messo continuamente in discussione.

