Il rapporto sempre più complesso tra agricoltura, vino e finanza, secondo Jean-Paul Fitoussi

A WineNews le riflessioni del celebre economista francese. “La finanza si interessa a tutti i settori dell’economia, e l’agricoltura non fa eccezione. Oggi è un settore piccolo in termini di occupazione, vale il 2% del totale, ma è la storia di un successo, e la Politica Agricola Comune è un successo dell’Europa. L’Italia è una potenza nel comparto del vino e del cibo, ma non può giocare da solista”.

