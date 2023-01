Il rapporto tra cibo, social e disturbi alimentari, tra rischi e opportunità, guardando ai giovani

La storia di Martina Domenicali, content creator e attivista per la salute mentale, “testimonial” delle attività della Fondazione Cotarella. “Il mio percorso è partito dai libri, perchè tutti i media sono importanti, ma con i social riesco a parlare ai giovani, e a raccontare la mia esperienza. E a testimoniare con le mie storie che anche brutte situazioni come la bulimia lasciano ferite profonde, ma che possono guarire, e che i momenti di fragilità si possono superare, lavorando per esempio su alimentazione e sport”.

