Il Real Madrid e lo stadio che diventa anche una meta enogastronomica: l’accordo con Liquid Icons

La squadra di calcio più prestigiosa del mondo, con i suoi inarrivabili 15 trionfi in Coppa dei Campioni, fuoriclasse ad emozionare il pubblico, palla al piede, con la mitica “camiseta blanca”, in uno stadio, il Santiago Bernabeu a Madrid, leggendario e recentemente rimesso a nuovo. Questa è la casa del Real Madrid, ambiente tutto da vivere anche per eventi non strettamente legati al pallone, come il wine & food. I “blancos”, che nel proprio stadio ospitano 6 ristoranti, sono pronti a fare le cose ancora più in grande, grazie ad una novità dove il vino sarà protagonista attraverso il programma Golden Vines Connoisseur di Liquid Icons. Il tutto nel Bernabéu 1947 Club, un nuovo spazio privato riservato ai soci, e che aprirà i battenti nella stagione 2026-2027, per il quale The Golden Vines è stata incaricata di curare l’intero programma di vini pregiati, distillati rari ed eventi anche con la presenza di chef di fama.

Ad annunciare la novità è Liquid Icons, realtà fondata nel 2019 da tre amici, Lewis Chester, Gérard Basset (sommelier Campione del Mondo, scomparso nel 2019) e Alexander “Sasha” Lushnikov, e che, spiega una nota, è “diventata uno dei nomi più influenti nel settore del vino pregiato grazie ai Golden Vines Awards e al Golden Vines Report”. Inoltre, “attraverso la Gérard Basset Foundation, Liquid Icons e The Golden Vines finanziano anche borse di studio e tirocini per talenti provenienti da contesti economicamente svantaggiati o sottorappresentati”.

Il Club Bernabéu 1947, che prende il nome dall’anno di inaugurazione dello stadio originario, sarà uno spazio privato riservato ai soci del Club con vista sul campo. Resterà aperto anche dopo il termine delle partite, ed ospiterà un vasto calendario di eventi che, per il segmento vini e liquori, sarà co-gestito da The Golden Vines, con l’obiettivo di trasformare lo stadio in una meta culturale, gastronomica e di intrattenimento aperta tutto l’anno.

La collaborazione è stata presentata in occasione di una cena esclusiva al Bernabeu con vini prestigiosi e un menù preparato dallo chef bistellato Ramón Freixa.

