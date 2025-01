Il ruolo dell’enotecario cambia: sempre più un “consulente” dei clienti e selezionatore di vini

Le riflessioni di Luca Sarais, consigliere Vinarius e guida di Cantine Isola a Milano. Il valore aggiunto, nell’era digitale, è il “fattore umano”. “Dobbiamo legarci ai clienti, essere un riferimento, anche nel consigliare cantine da visitare, anche se venderanno qualche bottiglia in più loro e qualcuna in meno noi. Serve collaborazione, tra colleghi e tra parti della filiera, bisogna creare una rete. Il “problema” giovani? Un falso mito, i giovani non si sono mai avvicinati al vino prima dei 25 anni, per mancanza di conoscenza e di capacità di spesa. Anche se serve un approccio diverso”.

