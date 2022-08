La scrittrice Roberta Deiana: dal pane alla terra, ecco la classifica dei profumi più amati

La perdita dell’olfatto, spesso ritenuto sacrificabile rispetto agli altri sensi, come conseguenza del Covid, ha risvegliato i nostri nasi e oggi stiamo più attenti agli odori che ci circondano. “È il senso più misterioso, ma per la scienza è un “archivio” della memoria e delle emozioni”. Lo spiega Roberta Deiana, perfume writer, vincitrice del Premio Bancarella della Cucina e autrice de “L’Atlante degli odori ritrovati”. “Non esistono odori cattivi in assoluto: c’è comunque qualcuno nel mondo a cui piacciono”.

