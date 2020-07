Approdo sicuro a pochi chilometri da Bergamo per i “gourmet” della zona e non solo, il Saraceno è condotto dallo chef Roberto Proto, che lo ha indirizzato verso un’offerta esclusiva a prevalenza marittima. I piatti non mancano di tocchi innovativi, ma, soprattutto, esprimono l’anima campana del suo creatore. Le materie prime sono di prim'ordine e vanno a costruire antipasti crudi, paste, fritture e zuppe, decisamente “piene” di mare. Dopo lo stop a causa del Covid-19, che in questa parte d’Italia ha purtroppo colpito duramente, da giugno ad agosto Il Saraceno ha riaperto in una nuova location: la terrazza affacciata su piazza Vittorio Veneto a Bergamo, sopra la boutique della stilista Tiziana Fausti, dove curerà la carta cocktail, le proposte per il pranzo e la cena, armonizzando food e fashion. Un progetto che vuole essere stimolo per il risveglio della città e incentivo per la ripresa della ristorazione, che si è trovato a dover ridisegnare i principi dell’ospitalità con nuove modalità di accoglienza.

