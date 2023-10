Il segreto del successo mondiale di “Drops of God”? Il vino, vettore universale di dialogo

“È una serie che parla di vino che è un vettore universale di comunicazione e dialogo, perché quando si beve insieme, e si deve bere insieme, parliamo e condividiamo con facilità, tradotta in 26 lingue e trasmessa su Apple Tv in contemporanea nel mondo”. È il segreto del successo della serie cult “Drops of God - Nettare degli dei”, tratta dal celebre manga giapponese “Kami no shizuku - Le Gocce di Dio” di Tadashi Agi, raccontato, a WineNews, dal produttore Jean Luc Berlot, che abbiamo incontrato in Italia, a Milano, dove ha annunciato che ci sarà la “stagione 2”.

Copyright © 2000/2023