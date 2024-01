Il Silene - Seggiano (GR)

Ha il viso serio Roberto Rossi, proprietario del ristorante Il Silene a Seggiano sul Monte Amiata, cucina stellata dal 2014. Eppure rivela gentilezza in ogni suo gesto. E precisione. Metafora della sua cucina. Uomo alto, radicatissimo, è cresciuto in queste zone, masticandone cibo e natura fin da bambino. I suoi piatti raccontano la semplicità e il gioco con cui trasporta gli ingredienti locali e di stagione (con ricercate digressioni nazionali) nelle sue creazioni culinarie, lasciandone riconoscibile la provenienza territoriale. Dal 2015 c'è un orto di due ettari che nutre il menù e Stefano sta studiando il modo per trasportarlo nei piatti senza passare dal frigorifero. E se il cibo al Silene segue il fluire del tempo, anche al vino è concesso di esprimersi liberamente. La carta (profondissima) dei vini del territorio, è selezionata regolarmente in base alle annate, coniugandola imprescindibilmente a quel che i mesi offrono. Un “hic et nunc” che ha riassunto così:

I TOP 5 DI “IL SILENE”

1 - Sesti, Toscana Rosso Grangiovese 2021 - € 30,00

Vino quotidiano, dal timbro generoso e sapido

2 - Fuligni, Brunello di Montalcino 2016 - € 118,00

Un Brunello dal tratto sempre elegante e ben profilato

3 - Casanova di Neri, Brunello di Montalcino 2014 - € 158,00

Etichetta della famiglia Neri dal sorso potente e dai profumi intensi

4 - Soldera, Brunello di Montalcino 2004 - € 1.900,00

Uno dei Brunello più iconici del territorio

5 - Biondi Santi, Brunello di Montalcino 2010 - € 600,00

L’etichetta che ha dettato la storia di tutta una denominazione

