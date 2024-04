“Il Sistema Paese sostenga il vino, eccellenza di un export che vale il 40% del fatturato italiano”

A WineNews, da Vinitaly 2024, il Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani. “Ambasciate e consolati sono aperti e a disposizione per la promozione del made in Italy, di cui il vino è un gioiello. Ma che è anche vittima di un attacco proditorio a Bruxelles, dove si vuol dire che è cancerogeno, ma non è vero, lo abbiamo già detto e lo ribadiremo”.

