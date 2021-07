Il Soave investe ancora sul paesaggio, e su cru e longevità per crescere in valore

La rotta tracciata da Sandro Gini, confermato alla guida del Consorzio del Soave. “Abbiamo sempre avuto grande attenzione per il territorio, per la sua integrità e per la sua bellezza. Ora dobbiamo farlo conoscere di più, così come il nostro vino, soprattutto tra i giovani. E valorizzare sottozone e capacità di invecchiare, per crescere nel posizionamento allo scaffale. Facendo salire anche il valore dei vini da bere più giovani”.

