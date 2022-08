Il social del cibo del momento? Si conferma Instagram, perché capace di esaltarne la bellezza

Il social del momento per il wine & food? “Si conferma Instagram, perché è capace di esaltare la bellezza del cibo. E se Facebook non molla, continuano a crescere TikTok e Twich di Amazon, ma anche WhatsApp non è da sottovalutare: è la piattaforma più usata dagli italiani (33 milioni, ndr)”. A WineNews, la digital project manager e brand strategist, Nicoletta Polliotto, che con Ilaria Legato ha sviluppato il metodo di “Restaurant branding”, unico in Europa registrato come marchio, per aiutare i ristoratori a far emergere la loro personalità, scavando dentro i valori di un brand.

