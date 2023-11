“Il soft power dell’Italia? Produrre all’ombra dei campanili cose belle che piacciono al mondo”

Il ruolo dell’agricoltura e dei piccoli Comuni nel futuro del nostro Paese per Ermete Realacci, presidente Fondazione Symbola, di cui fa parte anche WineNews, e che, tra tante iniziative, racconta l’Italia che fa l’Italia nel dossier “L’Italia in 10 Selfie” e nei Rapporti “Coesione è Competizione”, con Unioncamere e Banca Intesa Sanpaolo, e “GreenItaly 2023”, presentato oggi a Roma, sempre con Unioncamere. Presidente onorario di Legambiente, è promotore del “Manifesto di Assisi” per un’economia a misura d’uomo e della Legge Realacci per riqualificare i piccoli Comuni.

