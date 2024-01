Il Teatro, Doc Romagna Sangiovese Modigliana Violàno 2022

La piccola azienda Il Teatro, di proprietà di Stefania Montanari e Luca Monduzzi, vede la luce nel 2015 e conta su 6 ettari a vigneto, posti nella “sottozona” di Modigliana, territorio al centro delle nuove vicende della Romagna enoica. Le vigne sono coltivate a Sangiovese e Trebbiano, per una produzione complessiva di 6.000 bottiglie. Fermentato e affinato in acciaio, il Romagna Sangiovese Modigliana Violàno 2022 appare di un rosso rubino tendenzialmente scarico e brillante. Al naso, i profumi rimandano alla frutta rossa matura, alle erbe aromatiche e alle spezie. In bocca il sorso è sottile e sapido, dallo sviluppo continuo e dal finale ben profilato e dai ritorni fruttati e speziati.

