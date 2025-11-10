Il tortellino più piccolo del mondo misura solo 5 millimetri e pesa 0,03 grammi, ripieno compreso

Misura appena 5 millimetri di diametro e pesa solo 0,03 grammi, compreso il ripieno autentico della tradizione bolognese, dal lombo di maiale arrostito al prosciutto crudo, dalla mortadella di Bologna al Parmigiano Reggiano, dalle uova alla noce moscata a sale e pepe: è il tortellino più piccolo del mondo da Guinness dei primati, sancito, nei giorni scorsi, a Bologna, la sua città natale, al Villaggio Coldiretti. Un primato che celebra l’eccellenza agroalimentare italiana, capace di generare nella sola Emilia Romagna, patria della “Food Valley”, oltre 37 miliardi di euro, secondo un’analisi Coldiretti su dati della Regione.

Record spinti dall’agricoltura più “green” d’Europa, uno straordinario patrimonio enogastronomico segnato da distintività e biodiversità, che è alla base di una filiera allargata, prima ricchezza del Paese. La superficie agricola utilizzata ammonta a 12,5 milioni di ettari, pari al 42% del territorio nazionale: in altre parole, quasi metà Italia è gestita dagli agricoltori. Le imprese agricole registrate sono 730.000 con 1,1 milioni di occupati. L’agricoltura italiana è al primo posto in Ue per valore generato per ettaro, quasi 3.000 euro, il doppio rispetto alla Francia e i due terzi in più dei tedeschi. L’Italia ha la leadership anche della qualità - ricorda rileva Coldiretti - con 331 specialità Dop/Igp/Stg riconosciute, 529 vini Dop/Igp, 5547 prodotti alimentari tradizionali e Campagna Amica, la più ampia rete dei mercati di vendita diretta degli agricoltori. Primato europeo anche per il biologico, con 84.000 aziende agricole attive sul territorio nazionale.

A trainare il settore è l’export: secondo l’analisi Coldiretti su dati Istat, nel 2024 le esportazioni agroalimentari made in Italy hanno toccato il record di 69,1 miliardi di euro, con il vino in testa seguito da ortofrutta, fresca e trasformata, e poi formaggi e pasta.

