Il Trentodoc tra crescita sui mercati, cambiamento climatico, sostenibilità e gusti dei consumatori

“Dopo i lockdown la crescita del 2021 era attesa, ma certo non così imponente. È un trend positivo che il territorio vive da dieci anni. Il Trentodoc ha nella montagna la sua cifra ed il suo vantaggio competitivo, che ci permette di affrontare meglio la sfida del riscaldamento globale, ma non basta l’altura. Siamo una piccola denominazione, 12 milioni di bottiglie, dobbiamo crescere nell’ottica della qualità, non dei volumi, in modo saggio ed equilibrato”.

