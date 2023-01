Il valore della divulgazione scientifica, anche su agricoltura e cibo, secondo Barbara Gallavotti

A Wine News le parole della scrittrice e divulgatrice scientifica, autrice da oltre vent’anni di trasmissioni televisive come Superquark e Ulisse. “Fare divulgazione è difficile, ma serve a costruire la “cittadinanza scientifica”, che serve perchè i cittadini sappiano prendere le loro scelte su basi concrete. Oggi il grande tema è quello del cambiamento climatico. La filiera del cibo impatta per il 30-40% sulla produzione di anidride carbonica. La soluzione non è semplice, in mondo con con 8 miliardi di persone. Ma l'immagine bucolica che a volte si dipinge non può bastare”.

Copyright © 2000/2023