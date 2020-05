Il ristorante-pizzeria Il Vecchio e il Mare di Firenze lancia la pizza gluten-free per un’esperienza gastronomica senza glutine, ma di assoluta eccellenza che fa parte della Guida Alimentazione Fuori Casa dell’Associazione italiana Celiachia. Perché chi fa una grande pizza, non accetta il fatto che non tutti possano apprezzarla. Il Vecchio e il Mare ha incluso anche un servizio ad hoc, che prevede una pizza senza glutine senza la necessità di prenotarla, sia al ristorante che a casa attraverso l’“Express” con consegna a domicilio con i partner Justeat e Deliveroo. Le pizze senza glutine saranno oltre 12 nel menù del Vecchio e il Mare, dalla Margherita alla Grigio del Casentino, che nella versione senza glutine potranno godere di “topping” come si dice in gergo l’indicazione dei condimenti per celiaci. Massima, naturalmente, l’attenzione a dove viene realizzata la pizza senza glutine: nel locale di proprietà di Pasquale Naccari e Mario Cipriano c’è un forno dedicato alla cottura di questa pizza, per garantire l’assenza di qualsiasi contaminazione.

Copyright © 2000/2020