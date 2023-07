Il vino alle prese con il cambiamento: climatico, economico, sociale, valoriale e demografico

A WineNews le riflessioni di Giuseppe Schirone, ricercatore Prometeia. “Per il settore tante sfide, ed il cambiamento è sempre più veloce. Siamo passati dall’ossessione per il benessere economico a quella per il benessere in senso più ampio. L’attenzione alla sostenibilità è grandissima. La globalizzazione sembrava scontata, ed invece tornano i nazionalismi. Tutto questo ha riflessi anche sul vino italiano, che come altri settori si trova a dover gestire transizione green e digitale, ad avere competitor sempre più grandi su scala globale”.

