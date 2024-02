“Il vino di Toscana è in salute, niente allarmismi”. Parola di Francesco Mazzei, presidente Avito

Le riflessioni del vertice dell’associazione che riunisce i consorzi del vino della Regione, alla viglia della “Settimana delle Anteprime”. “Il settore è solido, anche se non mancano elementi su cui riflettere come un cambiamento strutturale ne consumi. Dalle istituzioni servono risposte più pronte, mentre la burocrazia ci crea sempre più problemi. L’irrigazione come misura di gestione del vigneto e non solo di crisi? C’è dibattito, ma il cambiamento climatico porta a rivedere le pratiche agronomiche, e bisogna mettere tutto sul piatto”.

