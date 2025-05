“Il vino è il contrario della chiusura. Il vino unisce”. Il messaggio by “Chianti Lovers Week”

“Il vino è il contrario della chiusura: è relazione, condivisione, cultura. Non stiamo parlando solo di un prodotto: stiamo parlando di una storia, di tradizioni, di persone. Il Chianti è una comunità viva, aperta, che si rinnova senza perdere le sue radici. In un contesto internazionale sempre più incerto, abbiamo voluto ribadire un messaggio culturale forte: esistono valori che resistono alle oscillazioni del presente, e il vino è uno di questi. La “Chianti Lovers Week” 2025 ce lo conferma: abbiamo costruito un format coinvolgente, che mette al centro il territorio, le persone e il racconto vero del Chianti. È un progetto replicabile, e siamo pronti a farlo crescere ancora”. A dirlo Giovanni Busi, presidente Consorzio Vino Chianti, nella prima settimana che promosso, e che ha visto oltre 5.000 persone prendere parte a decine e decine di eventi in tutta la Toscana, chiusa con il “Chianti Lovers Closing Party” alla Manifattura Tabacchi, a Firenze, e con un suggestivo ed a suo modo inedito spettacolo di droni a tema enoico, realizzato nel cielo della “culla del Rinascimento”, che ha colorato ancora di più la volta sopra la città, con un messaggio semplice e forte, in tempo di conflitti e divisioni: “Wine Unites”.

